Dübendorf zieht einen schwachen Abend ein

Nach seinen starken Auftritten in der vergangenen Woche zeigte der dezimierte EHC Dübendorf am Mittwoch eines seiner schwächeren Spiele in dieser Saison. Die Glattaler verloren gegen Bülach 1:4 und damit auch den Anschluss zu den drei vordersten Tabellenplätzen der MSL.

Nach der Führung der Gäste baute Bülach seinen zuvor vorhandenen Respekt vor Dübendorf ab und war schlicht viel effizienter als der Favorit.