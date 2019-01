Dürnten kannte kein Pardon

In der Folge bauten die Gast­geber das Skore regelmässig aus, sodass es nach dem ersten Abschnitt 4:0, und dem Mitteldrittel 8:1 stand. Besonders auszeichnen konnte sich in dieser Phase De Martin, der zwischen der 22. und 30. Minute gleich dreimal traf.

«Das Team hat alles perfekt umgesetzt was wir uns vorgenommen haben», zog deshalb Trainer Gunnar Hosner zufrieden Bilanz. Ein «Stängeli» schien deshalb nach 40 Minuten eigentlich nur Formsache. Doch die erstmals in dieser Saison mit vier Blöcken agierenden Vikings nahmen es fortan ruhiger. Einzig Stoob war noch in der 45. Minute mit dem zwischenzeitlichen 9:2 erfolgreich.

Vor einem Schlüsselspiel

Und dennoch: Die Formkurve der Dürntner scheint im Hinblick auf die Playoffs zu stimmen. Der Kantersieg über St. Gallen war der nunmehr sechste Erfolg in Folge.

Coach Hosner warf derweil bereits den Blick auf das Duell vom nächsten Samstag gegen Tabellennachbar Küsnacht. «Es ist ein Schlüsselspiel im Kampf um das Heimrecht in den Playoffs», betonte Hosner. Mit einem weiteren Sieg könnten die Vikings den Kantonsrivalen überflügeln. (dsc)