Wetzikon zeigt sein Kämpferherz

Der äusserst unbequeme Gegner Prättigau-Herrschaft brachte den EHC Wetzikon in der kalten Eishalle in Grüsch an den Rand einer Niederlage. Der Leader der Erstliga-Ostgruppe wankte, fiel aber nicht und brachte mit einem hart umkämpften 4:3-Sieg die drei Punkte ins Trockene.

Spielerische Highlights waren zwar eher Mangelware, dafür war die Begegnung an Spannung kaum zu überbieten. Sechs Minuten vor Schluss kassierten die Wetziker den Ausgleich zum 3:3. Damit lag eine Verlängerung in der Luft.