Darum bleibt Wetzikon in der 1. Liga

Seit Monaten geht es in der höchsten Schweizer Liga an der Wechselbörse zu und her wie im Taubenschlag, sodass manch ein Fan den Überblick verloren hat, welcher Spieler nächste Saison bei welchem Klub spielt.

Deutlich spärlicher sind derweil im Amateurbereich die Transfermeldungen – obwohl auch hier an den Kaderzusammensetzungen gearbeitet wird.

Bei Erstligist EHC Wetzikon hat Lukas Dietrich, der Teamchef der 1. Mannschaft, bereits im November mit Spieler­gesprächen angefangen. Demnächst dürfte eine erste komplette Runde davon zu Ende sein.