Wetzikon gelingt spätes Siegtor

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat der EHC Wetzikon zum Siegen zurück gefunden. Die Fans des Oberländer Erstligisten unter den knapp 600 Zuschauern in der Wetziker Eishalle brauchten am Mittwoch allerdings einiges an Nerven, ehe sie sich über den 16. Erfolg ihrer Mannschaft im 21. Saisonspiel freuen konnten.

Das Heimteam begann schläfrig, währendessen der EHC Arosa von Beginn weg aufsässig auftrat und sich zahlreiche Chancen erarbeitete. Zu Beginn des Mitteldrittels schien es, als ob der EHCW endgültig den Schalter gefunden hätte, als er auf 3:1 vorlegte.