«Diesen Fluch müssen wir 2019 einfach brechen»

2018 war für den EHC Wetzikon ein fast perfektes Jahr. Welcher Moment bleibt am stärksten haften?

Roger Keller: Das entscheidende Tor von Peter Hürlimann in der Verlängerung im Final gegen Sierre. So einen Moment hatte ich zuvor als Trainer noch nie erlebt. Da lag eine Anspannung in der Luft, die sich in diesem Moment löste. Anfang Saison hätten wir nie gedacht, dass wir so weit kommen könnten.