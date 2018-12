Die verhexte Wetziker Serie

Es ist schon wie verhext: Geraten die Wetziker zuerst in Rückstand, gewinnen sie das Spiel. Schiessen sie aber den ersten Treffer der Partie, gehen sie am Schluss als Verlierer vom Eis. So war es in den letzten 13 Spielen jeweils immer. Zehnmal konnten sie das Spiel nach einem Rückstand noch drehen, dreimal gingen sie in Führung und verloren die Partie noch.