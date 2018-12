Dürnten rächt sich am EIE

So hatte sich der EHC Illnau-Effretikon den Samstagabend nicht vorgestellt. Vor dem traditionellen Weihnachtsessen empfing das Fanionteam die Dürnten Vikings zum Derby – und die Vorzeichen waren anders als so oft in den letzten Jahren: Diesmal lag der EIE in der Tabelle vor Dürnten und hatte das erste Derby der Saison 3:2 für sich entschieden.