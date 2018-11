Wetzikons Buchmüller mit Lucky-Punch

682 Zuschauer erlebten einen wahren Eishockey-Krimi, in welchem das Heimteam bald einmal mit 0:2 und nach zwei Dritteln immer noch mit 2:4 in Rücklage war. Nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, dass die Wetziker in der Lage sein könnten, das Spiel noch zu drehen.

Doch es gelang ihnen einmal mehr, den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Mit zwei Toren im extrem spannenden Schlussabschnitt und einem Lucky-Punch in der Verlängerung zum 5:4, fingen sie die Appenzeller sozusagen auf der Ziellinie ab und vermiesten diesen damit die Heimfahrt.