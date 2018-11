Schweizer Nati-Spieler geben in Wetzikon Autogramme

Flüeler, Bachofner und Miranda dabei, aber doch nicht da

Mit dem WM-Silber-Team von Dänemark hat Fischers aktuelle Mannschaft nur wenig gemein. Nur fünf Spieler, die zum Medaillengewinn beitrugen, sind noch dabei. Viele junge, aufstrebende Akteure hat der Nationaltrainer aufgeboten.

Drei Spieler aus der Region gehören ebenfalls zum 25-Mann-Kader für den Deutschland-Cup, an dem die Schweizer auf die Slowakei, Deutschland und Russland treffen. Der Pfäffiker Goalie Lukas Flüeler sowie die Dübendorfer Stürmer Jérôme Bachofner und Marco Miranda.

Doch weil die allesamt bei den ZSC Lions unter Vertrag stehenden Spieler mit ihrem Klub am Dienstag noch in der Champions League engagiert sind, sucht man sie auf dem Wetziker Eis vergebens. Das Trio rückt erst am Mittwoch zur Nationalmannschaft ein.

Richards Rückkehr

Einer, der die Eishalle in Wetzikon derweil gut kennt, ist Tanner Richard. Der in Rapperswil-Jona aufgewachsene Stürmer, der nun für Genf-Servette spielt, hat als ganz junger Spieler in der Saison 2010/11 insgesamt elf Partien für den EHC Wetzikon absolviert.

Von Wetzikern Anhängern dabei unvergessen ist, dass der damals 17-Jährige massgeblichen Anteil am Klassenerhalt des EHCW hatte. Richard war beim entscheidenden Sieg gegen Weinfelden mit zwei Toren und drei Assists die herausragende Figur.