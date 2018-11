Wetzikon will das Feuer löschen

In manch anderem Klub würde diese Bilanz für Freudensprünge sorgen. Nicht so im zweitklassierten EHC Wetzikon, der am Samstag mit einem Sieg bei Leader Arosa nach regulärer Spielzeit die Tabellenspitze übernehmen würde.

Acht der ersten neun Spiele in der Qualifikation hat der Oberländer Erstligist gewonnen. Weshalb Roger Keller findet, punktemässig sei man im Soll. Die ganz grosse Zufriedenheit breitet sich beim Trainer nach dem ersten Drittel der Qualifikation trotzdem nicht aus.