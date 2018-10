EIE holt auf, verliert aber trotzdem

Vor gut einer Woche hatte der EIE Kreuzlingen-Konstanz 4:3 bezwungen und dabei vermeintlich seinen Captain Thomas Korsch mit einer Knieverletzung verloren. Gestern folgte die Entwarnung: Korsch lief im Heimspiel gegen Bassersdorf auf – und dank ihm holte der EIE immerhin noch einen Punkt. In der 54. Minute krönte Korsch die Aufholjagd des EIE mit dem 3:3 und erzwang damit die (torlose) Verlängerung und das Penaltyschiessen, in dem drei Bassersdorfer, aber nur zwei Effretiker trafen.

Den Fehlstart korrigiert

Zuvor hatte der EIE einen Fehlstart zu verzeichnen. Schon nach 10 Minuten stand es 0:2. Marco Thaler verkürzte in der 14. Minute im Powerplay, und das ebenfalls in Überzahl erzielte 1:3 der Bassersdorfer (22.) beantwortete EIE-Topskorer Marco Vögeli in der 38. Minute.