Dübendorf baut seine Serie aus

In den MSL-Duellen zwischen Dübendorf und Basel gewann bisher immer das Heimteam. Das blieb auch am Mittwoch in der 11. Runde so. Der EHCD besiegte Basel 3:0.

Die Partie blieb bis drei Minuten vor dem Ende und einem 1:0-Vorsprung der Glattaler sehr eng. Dann machten Dominik Hardmeier und Simon Wettstein den Sack mit zwei weiteren Treffern endgültig zu. EHCD-Keeper Jeffrey Meier feierte einen Shutout.