EHCW überzeugt mit Verspätung

10:4 hiess es am Ende für den EHC Wetzikon gegen die Red Lions Reinach. Der Leader bezwingt den Tabellenletzten also standesgemäss. Doch die vier erhaltenen Gegentreffer zeugen von Unkonzentriertheiten im Wetziker Abwehrverhalten, was dem Gegner eine nahezu optimale Chancenauswertung ermöglichte.