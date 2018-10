Nyffeler beendet Spekulationen

Er gilt als einer der begehrtesten Torhüter in der National League und hätte womöglich im Goalie-Wechselkarrussell, das Leonardo Genoni für die nächste Saison mit seinem Transfer von Bern nach Zug angestossen hat, eine interessante Rolle spielen können. Doch Melvin Nyffeler nimmt sich nun selber aus der Gerüchteküche: Der Volketswiler verlängerte seinen Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag bei den Rapperswil-Jona Lakers um zwei Jahre bis 2021.

Die Chance bei den Lakers genutzt

Nyffeler hatte massgeblichen Anteil an den Erfolgen des Cupsiegers und Aufsteigers. In der Swiss League war er letzte Saison sowohl in der Qualifikation als auch im Playoff statistisch der absolut beste Torhüter. Bei den Lakers lancierte er 2015 seine Karriere neu. Zwei Jahre zuvor war ihm bei den ZSC Lions ein aufsehenerregendes Debüt gelungen, ehe seine Karriere bei Fribourg-Gottéron vorübergehend ins Stocken kam. (zo)