Ein Wetziker Sieg ohne Glanz

Der EHC Wetzikon erfüllte beim 4:1-Erfolg auswärts in Uzwil höchstens die Pflicht. Zwar war der Erstligst über weite Strecken doch bestimmend – und ging bereits nach 69 Sekunden durch Laimbacher in Führung. So richtig Fahrt nahmen die Oberländer deshalb aber doch nie auf.

Und so kam nach dem zwischenzeitlichen Uzwiler Anschlusstor zum 1:2 in der 46. Minute sogar noch so etwas wie Spannung auf. Allerdings nur für kurze Zeit.