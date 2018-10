Vikings finden den Rhythmus nicht

Wirklich aussagekräftig ist die Tabelle in der Zweitliga-Gruppe 2 nach zwei Runden selbstredend nicht. Sie zeigt aber ein ungewohntes Bild. Der EHC Dürnten Vikings, seit Jahren an der Spitze zuhause und auch in der letzten Saison im Final, liegt nur auf dem 8. Platz. Dem problemlosen Auftaktsieg gegen Engiadina (7:2) folgte eine 1:4-Niederlage in Kloten gegen den EHC Bassersdorf, die die Dürntner in der Tabelle tauchen liess.