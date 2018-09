Ein Puckverlust zu viel

Ein Shorthander in der 51. Minute von Axel Simic entschied die enge Partie in Morges zu Gunsten von Star Forward. Der 3:2 Erfolg war nicht gestohlen, die Waadtländer arbeiteten hartnäckiger, setzten konsequent nach und sorgten so für Puckverluste des EHCD. Dübendorf verfügte insgesamt über rund 25 gute Spielminuten, das war zu wenig um erfolgreich zu sein.