Wie der EHCW mit der Rolle als Titelverteidiger umgeht

Es ist ein hübsches Detail. Nicht gross und doch unübersehbar. Auf dem dunklen Heimtrikot des EHC Wetzikon prangt das rote Meisterlogo auf dem Ärmel. Treten die Wetziker auswärts an, hat es seinen Platz sogar auf der Brust. Der EHCW ist auf den Gewinn des Schweizer Meistertitels in der 1. Liga zurecht stolz, was sich mit der kleinen Spielerei zeigt. «Die Trauben hängen dadurch aber auch hoch», sagt Trainer Roger Keller. «Wir müssen uns anstrengen, um diesem Logo gerecht zu werden.»