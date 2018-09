Dürnten Vikings streben den Titel an

Sie reden bei den Dürnten Vikings nicht um den heissen Brei herum. Im Saisonprogramm des Klubs sagt es jeder interviewte neue Spieler klipp und klar: Der Meistertitel soll her. Gunnar Hosner schwächt das nicht ab, im Gegenteil: «Der Wille, etwas zu erreichen, ist extrem gross», sagt er. Zwar hat das Gros der Mannschaft den Pokal schon in Händen gehalten – in den letzten beiden Saisons aber standen am Ende andere zuoberst.