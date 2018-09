Dübendorf ohne Chance und ohne Tor

Dem EHC Dübendorf war heute keine Überraschung vergönnt. Im Startdrittel waren die Hausherren einem Tor am nächsten, mussten sich dann aber nach und nach dem Spieldiktat des Titelverteidigers beugen. Der 5:0-Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, weil die Lakers spätestens nach dem 3:0 nichts mehr anbrennen liessen.