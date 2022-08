Wetzikon verliert zum Saison-Aufakt

Dem FC Volketswil ist der Saisonauftakt misslungen. Der Absteiger kassierte in der Gruppe 3 bei den Reserven des FC Unterstrass eine unnötige 2:3-Niederlage. Der FCV war beim Zürcher Quartierklub spielbestimmend. Zur Pause führte er nach zwei Toren von Neuzuzug Michael Kletschke zu knapp 2:1, wobei der FCU 2 nach einem Eckball zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. In der zweiten Hälfte kam es für die Gäste noch dicker. Ein Prellball landete in der 51. Minute zum 2:2 in ihrem Tor. Nur elf Minuten später kassierte Volketswil nach einem Fehler von Goalie Thierry Ursprung das dritte Gegentor. Eine Reaktion darauf gelang den Gästen nicht mehr.