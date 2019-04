Darum läuft Kreienbühl weiter

Die 10-km-SM in Uster vom 23. März? Gestrichen. Ebenso der Halbmarathon in Berlin knapp zwei Wochen später. Wegen einer Erkältung, wie in Klammern jeweils vermerkt ist.

Einen neuen Termin hat Christian Kreienbühl auf seiner Website bereits auf­geschaltet. Am 12. Mai läuft der Rütner einen Halbmarathon.

Es ist nichts Aussergewöhnliches, wenn ein Leistungssportler wie Kreienbühl, der 2016 am Olympia-Marathon startete und drei EM-Teilnahmen am Stück aufweisen kann, Wettkämpfe absagen muss.