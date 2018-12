Touretski verpasst WM-Halbfinal knapp

Nur zwölf Hundertstel fehlten Sasha Touretski an der Kurzbahn WM im chinesischen Hangzhou zur Halbfinalqualifikation. In 58,34 Sekunden schwamm die SCUW-Schwimmerin auf den 19. Platz. Als 16. hätte sie sich für die nächste Runde qualifiziert. Ärgern wird sie sich in erster Linie selber, da sie in dieser Saison schon unter 58 Sekunden geblieben ist, wie es in einer Mitteilung von Swiss Swimming heisst.

Nils Liess beendete sein Zusatzrennen über 100m Freistil mit einer persönlichen Bestzeit von 48,34 Sekunden, blieb aber wie Lisa Mamié über 200m Lagen (2:15,79 Minuten) und Jolann Bovey über 50m Brust (27,31 Sekunden) deutlich hinter den Top-16.

Die Männerstaffel über 4x50m Lagen erreichte im Vorlauf den respektablen 12. Platz. Thierry Bollin (24,29), Jolann Bovey (26,97), Manuel Leuthard (23,35) und Ivo Staub (21,84) blieben mit ihrer Zeit von 1:36.45 Minuten rund eine Sekunde über dem Schweizerrekord.