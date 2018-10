Ein Hauch von Kunstrad-Weltklasse

Die Weltspitze im Kunstradfahren in Wetzikon. Möglich machen es die Kunstradfahrer Dürnten. «Einen Wettkampf auf diesem Niveau gab es noch nie in der Region», sagt Nadia Schäffler, die als Trainerin im Verein amtet.

Tatsächlich: Mit dem Deutschen Lukas Kohl wird am Samstag der aktuelle Einer-Weltmeister am Swiss Austria Master-Final (ab 10 Uhr) sein Können in der Walenbach-Halle zeigen – und mit ihm Spitzenathleten aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz. Der Wettkampf dient als Qualifikation für die WM im November.