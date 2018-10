Gibt es die nächste Oberländer Medaille?

So richtig festlegen will er sich bei der Frage nach den Zielen nicht. «Einfach meine Leistung abrufen», sagt der Volketswiler BMXler Kevin Schunck vor den Olympischen Sommer-Jugendspielen in Buenos Aires. Seine Zurückhaltung hat mehrere Gründe. Zum einen blickt der 17-Jährige auf eine enttäuschende Junioren-Weltmeisterschaft im Juni zurück, wo er als Mit­favorit bereits nach den Vorläufen auf der Strecke blieb.