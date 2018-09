Rekordverächtiges Interesse am Radquer in Illnau

Es ist ein schmerzhafter Tag für Simon Zahner. Der Dürntner geht mit nacktem Oberkörper um sein Wohnmobil beim Hagen-Schulhaus herum und verstaut seine Rennräder. Eines davon ist nicht mehr ganz. Schürfwunden an den Armen, am Rücken, an der Hüfte zeigen: Zahner hätte sich den Ausgang des Radcross-Eliterennens in Illnau wohl anders ausgemalt.