Von ungebrochener Beliebtheit

Auch in seinem 29. Austragungsjahr hat der Uster Triathlon nichts von seiner Strahlkraft verloren. «Wir haben die letztjährige Rekordmarke bereits übertroffen», sagt OK-Chef Sven Riederer. Mindestens 1700 Teilnehmer werden somit am Sonntag in den verschiedensten Kategorien an den Start gehen.

Und: Der 37-Jährige rechnet noch mit einigen kurzfristigen Anmeldungen. Einen (positiven) Einfluss bei den spontanen Teilnehmern könnte womöglich die Wetterlage haben. Während bei den letzten Austragungen stets hohe Temperaturen herrschten, sollte es nun just zum Wochenende etwas abkühlen.