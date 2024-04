Darum findet er: «Man darf auch mal grösser denken»

Zum Abschluss gab es noch ein Spitzenresultat. Sechster wurde Alessio Miggiano im Super-G der Schweizer Meisterschaften, der am Donnerstag in Zinal nachgeholt wurde. Insgeheim hatte sich der Bubiker B-Kader-Athlet wohl mehr erhofft, zumal die prominentesten Namen fehlten.

Die Bilanz liest sich ganz ordentlich für einen, der erst vor einem Jahr Aufnahme in ein Swiss-Ski-Kader fand – und für den die Saison mit einer Verletzung begann: Bei 14 Europacup-Starts fuhr Miggiano neunmal in die Top 30, also in die Punkteränge. Ein 14. Rang in der Abfahrt von Tarvisio Ende Januar ist sein Bestresultat, die Speed-Disziplinenwertungen beendete er auf den Rängen 21 (Abfahrt) und 46 (Super-G).