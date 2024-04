Hautojärvi verlässt die Riders

Die Floorball Riders verlieren ihre wohl wichtigste Verteidigerin. Nach nur einer Saison beim Oberländer NLA-Frauenteam kehrt Annika Hautojärvi zurück in ihre Heimat Finnland. Hautojärvi tut dies aus beruflichen Gründen. Die 26-jährige war eine der Leaderinnen bei den Riders. In 22 Spielen erzielte sie ein Tor, dazu gab die Verteidigerin drei Vorlagen. Hautojärvi schliesst sich in der höchsten finnischen Liga dem Klub AIF an. Dieser ist in der Stadt Sipoo beheimatet, unweit von Helsinki. (zo)