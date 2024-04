«Pfanni» ist zu wenig nervenstark

Erstligist UHC Pfannenstiel hat das dritte Spiel der Auf-/Abstiegsplayoffs gegen B-Ligist Eggiwil 3:4 nach Penaltyschiessen verloren und damit vorerst den Sprung in die zweithöchste Liga verpasst. «Pfanni» führt in der Serie 2:1. Über 600 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen in Egg eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach der zweiten Pause war das Heimteam auf Partykurs. 3:1 führte die Mannschaft von Marc Werner, die das zweite Spiel 5:2 tags zuvor gewonnen hatte. Zu Beginn des dritten Drittels erhöhte Florian Hafner vermeintlich auf 4:1 – die Schiedsrichter annullierten das Tor allerdings wegen hohen Stocks.