Hinwil verliert auch unter Drmic

Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Igor Drmic endete für den FC Hinwil mit der zehnten Saisonniederlage. Beim Tabellenzweiten Zollikon gerieten die Hinwiler in der ersten Hälfte 0:2 in Rückstand. Nicola Tedesco gelang in der 54. Minute der Anschlusstreffer, worauf die Zolliker aber mit zwei weiteren Toren nachlegten. Das zweite Hinwiler Tor von Steven Holderegger war nur noch Resultatkosmetik.