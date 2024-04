Ustermerinnen vergeben eine grosse Chance

Der FC Uster vergab eine grosse Chance zum Rückrundenstart. Die Ustermerinnen hätten mit einem Vollerfolg bis auf einen Punkt zu Leader Phönix Seen aufschliessen können. Gegen den direkt über dem Strich klassierten SV Höngg kam der FCZ aber nur zu einem 2:2-Remis, das Pia Osterwalder in der 95. Minute mit dem 2:2 sicherte. Giulia Boffa hatte den FCU in der ersten Hälfte in Führung gebracht.