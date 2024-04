Schiri im Spital, Tumult auf dem Platz, Spielabbruch in Gossau

Was für ein gebrauchter Sonntag für den FC Töss, den FC Gossau und über 100 Fussballfans auf dem Sportplatz «Im Riet» in Gossau. Das Meisterschaftsspiel der 2.-Liga-Gruppe 2 begann um 14 Uhr. Kurz vor 17 Uhr, in der 80. Minute, brach der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:2 ab.

Was ist passiert? Lange war es ein normales Spiel. Filip Petronijevic brachte die Winterthurer in der 10. Minute mit einem Foulpenalty in Führung. Mirco Graf erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. In der 55. Minute wurde der Gossauer Jan Weickgenannt wegen seiner zweiten gelben Karte vom Platz gestellt. In der 65. Minute sah auch Graf zum zweiten Mal gelb und musste ebenfalls vom Platz.