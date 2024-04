Sechs Oberländer Auszeichnungen am Gibelschwinget

Mit dem Gibelschwinget in Bonstetten wurde die Freiluftsaison im Kanton Zürich eröffnet. Gleich sechs Athleten des Schwingklubs Zürcher Oberland sicherten sich die Auszeichnung. Dazu muss man allerdings wissen: Normalerweise braucht es mindestens 56.00 Punkte, um eine solche zu holen. Am jeweils nur alle zwei Jahre stattfindenden Gibelschwinget war die Hürde für die Auszeichnung nun mit 54,75 Punkten klar tiefer. Die Oberländer verteilten sich auf drei verschiedene Ränge. Im geteilten 7. Platz beendeten Roman Schnurrenberger, Arjuna Fuster sowie Nicola Funk das Fest. Drei Ränge hinter ihren Klubkollegen reihten sich Tobias Schmidlin und Fabio Eicher ein. Letzterer schwingt das erste Jahr bei den Aktiven, nachdem er zuletzt im Nachwuchs dominiert hatte. Die sechste Oberländer Auszeichnung holte sich der Bertschiker Elias Heusser auf Rang elf.

Drei Eidgenossen standen am Gibelschwinget im Einsatz, einer davon gewann schliesslich auch das Fest. Der Bündner Armon Orlik zeigte vor 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern keinerlei Schwächen und siegte in all seinen Kämpfen. Den Schlussgang gegen Marco Reichmuth gewann er mit innerem Haken. (spo/zo)