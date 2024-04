Saubers Dursstrecke geht weiter

Dabei war es für Bottas eine Zeit lang ein ganz gutes Rennen. Der Finne startet beide Male ordentlich, lag bald auf Platz 11, war nahe an den Punkten. Und verpasste sie letztlich doch auch im vierten Rennen als Vierzehnter. Noch schlimmer kam es für Teamkollege Zhou Guanyu. Der vom letzten Startplatz losgefahrenen Chinese schied wegen eines Getriebeschadens nach einem Drittel der Distanz aus.

Das Rennen hatte schon wenige Sekunden nach dem ersten Startversuch unterbrochen werden müssen. Grund dafür war eine Kollision zwischen Daniel Ricciardo im Visa und Alexander Albon im Williams. Der Australier und der in London geborene Thailänder kamen sich schon kurz nach dem Start ins Gehege. Beide Autos landeten im Reifenstapel, was umfangreiche Arbeiten an der Streckenbegrenzung mit sich brachte.