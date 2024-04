Sechs Ustermer Einzel-Medaillen

Vom Oberländer Zweitliga-Quartett bei den Frauen waren bereits drei in den Viertelfinals des FVRZ-Cups im Einsatz. In die nächste Runde schafften es aber nur die Titelverteidigerinnen von Effretikon gegen Wiesendangen-Elgg (5:1) aus der 3. Liga. Ärgerlich war das Aus von Volketswil. Der FCV musste in der Nachspielzeit das 1:1 einstecken und verlor dann das Penaltyschiessen. Derweil scheiterte Uster an Küsnacht (0:2). Der FCU ist es auch, der als Zweiter mit der besten Ausgangslage in die Rückrunde startet. Schwerzenbach braucht hingegen ein Wunder, um den Abstieg abzuwenden.(zo)