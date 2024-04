Neben der Gegnerin muss sie auch den Wind im Griff haben

Es ist der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. Am Montagnachmittag ist Milena Schnider an der Einzel-EM in Saarbrücken im Einsatz. Im Nachwuchs nahm die Ustermerin schon an Europa- und Weltmeisterschaften teil. In der Elite aber versuchte sie nun zum ersten Mal überhaupt, ins Feld zu kommen.