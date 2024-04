Wenn die SM beides ist: Zwischenhalt und vorletzte Chance

An eindrücklichen Zahlen in Zusammenhang mit den Titelkämpfen mangelt es nicht. 567 Athletinnen und Athleten haben sich für die Langbahn-Schweizermeisterschaften in Uster eingeschrieben. Genau 300 davon sind Männer, 267 Frauen treten im Buchholz vom Donnerstag bis Sonntag an.