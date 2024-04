Der Adrenalinkick lässt ihn nicht los

Michael Stössel ist gerade auf dem Weg ins Fight-Industry-Sportstudio in Pfäffikon SZ, als er die Botschaft per Handyvideo übermittelt. «Ich habe mich angemeldet», sagt der Rütner mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Gemeint sind die sogenannten Try-outs in Thailand, bei denen er sich in den Mixed Martial Arts (MMA) – einer Vollkontakt-Kampfsportart – etablieren will. Stössel hat die Tage davor mit seinem Coach beraten, wo er das Training für sein Ziel fortsetzen will – in der Schweiz oder in Südostasien.