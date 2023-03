Der UHC Uster belohnt sich zum Schluss

Das NLA-Team wollte an die Darbietung vor Wochenfrist in Uster anknüpfen. Doch ganz so einfach war das nicht.

Die Obwaldner legten stets vor, lagen nach 34 Minuten 5:3 in Führung.

Daran konnte auch Filip Karlsson, zuvor bereits zweimal erfolgreich, in der 36. Minute vorerst nichts ändern; er traf nur die Torumrahmung.