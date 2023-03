Jetzt plaudern auch die Grossen mit ihm

Als reine Pflicht will er den Start an den nationalen Meisterschaften nicht sehen. Hohen sportlichen Wert aber geniesst die SM im Goms, die am Freitag begonnen hat, bei Sebastian Stalder nicht mehr.



Entsprechend locker packt er die Rennen an. Es sind seine letzten nach einem kräftezehrenden Winter. «Nochmals alles rauspressen», will der Walder im Wallis mit dem Saisonende in Sicht, «danach kann ich auftanken.»

«Ich bin selber überrascht, wie gut es von Anfang an lief.»

Sebastian Stalder