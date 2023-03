Darum hat die Jagd auf Medaillen in Uster Tradition

Uster bietet keine gewöhnlichen Schweizer Meisterschaften – das denkt zumindest die mehrfache SM-Medaillengewinnerin Andrea Meier vom LC Uster. Sie sagt: «Uster ist ein Heimrennen und hier zu rennen ist speziell.»



In ihrer Heimstadt will sie ihre Bestform ausspielen und zeigen, was sie kann. Besonders motiviert fühlt sie sich. Und «gute Erinnerungen und eine besondere Motivation» begleiten sie.