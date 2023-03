«Ich wurde von vielen Seiten kritisiert. Aber ich habe genau eine Karriere.»

Dominik Peter, die Weltcup-Saison läuft noch, aber Sie starten nicht mehr. Warum?

Dominik Peter: Der Hauptgrund ist die mentale Müdigkeit. Ich habe seit meiner zweiten Knieoperation im Mai letzten Jahrs Vollgas durchgezogen. Das war ein Effort, nun ist der Tank leer, auf allen Ebenen. Auch wegen all der Geschichten drum herum im Zusammenhang mit dem Trainerstab. Das war schon so, bevor ich nach Planica an die WM ­reiste. Aber dort verlor ich die Motivation, mich durchzubeissen, komplett. Ich war mental nicht mehr auf der Höhe.