Die Riders brauchen einen neuen Trainer

Seit drei Jahren spielen die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti in der Nationalliga A der Frauen. Dreimal verpassten sie die Playoffs, sicherten sich aber jeweils den Ligerhalt im Playout und mussten nicht ins Stechen gegen einen B-Ligisten.



So auch in diesem Jahr; am Wochenende setzten sie sich in der Playoutserie gegen Waldkirch-St. Gallen durch.