Ustermer Schwimmerin hamstert SM-Medaillen

Als die Schweizer Meisterschaften auf der Langbahn vor einem Jahr in Uster stattfanden, sammelte kein Verein mehr Medaillen als der SC Uster-Wallisellen – 29 waren es damals. Ganz so viele waren es an der Langbahn-SM in Genf von Donnerstag bis Sonntag nicht: 21 Medaillen holte der SCUW – 15 weniger als Genève Natation.