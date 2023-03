Sportevent sorgt für Sperrungen in Uster

Am Samstag, 25.03.2023 findet der Schweizer Volkslauf in #Uster statt.

Aufgrund dessen sind die diversen Strassensperrungen und Umleitungen unumgänglich. Der Busbetrieb ist ebenfalls davon betroffen und wird umgeleitet.

Die Sperrungen werden so kurz wie möglich gehalten. ^mwe pic.twitter.com/MIKlgl1nX0