Uster schlägt zurück

Nach den ersten zwei Duellen zwischen dem NLA-Team UHC Uster und dem Unterklassigen Ad Astra Obwalden steht es 1:1. Aus der Best-of-7-Serie wird damit im Prinzip eine Best-of-5-Serie, die am Samstag in Sarnen ihre Fortsetzung findet.



Positiv für die Ustermer ist, dass sie auf das 8:9 verlorene Auswärtsspiel vom Samstag reagieren konnten. Die Mannschaft von Simon Meier gewann am Sonntagabend daheim dank acht verschiedenen Torschützen und einer guten Leistung in der Defensive deutlich 9:3. Und verpasste so dem B-Ligisten einen Schuss vor den Bug.