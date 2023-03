Jetzt hat Uster kein Fangnetz mehr

Jetzt wird es unangenehm für den UHC Uster. Nachdem der NLA-Klub sich in den Playouts Floorball Thurgau 2:4 geschlagen geben musste, gibt es unter ihm kein Fangnetz mehr.



Zieht er auch in den am Samstag beginnenden Auf-/Abstiegsplayoffs (Best-of-7) gegen Ad Astra Obwalden den Kürzeren, stürzt er in die zweithöchste Liga.