Bei «Pfanni» ist Feuer im Dach

Ein zweites Final-Heimspiel hat sich der UHC Pfannenstiel nicht mehr erkämpfen können. Seit Samstag und der dritten Niederlage gegen Davos-Klosters ist ­seine Saison vorbei.



Die letzte ­Begegnung der Serie verfolgten mehr als 600 Zuschauer in Davos. Auf eine so hohe Zahl ist «Pfanni» daheim zwar noch nie gekommen. Der Rekord liegt bei knapp 500.



Dafür ist der Oberländer Erstligist für seine lautstarken Fans und die ausserordentlich gute Stimmung in der Kirchwies in Egg bekannt.